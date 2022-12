Rusza budowa osiedla na ulicy Dzierzkowskiej, w centrum Radomia. Zbudują sześć 8-piętrowych bloków, 360 mieszkań. Zobacz wizualizacje

Powstaje nowe osiedle mieszkaniowe w centrum Radomia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Łucznik” zdecydowała się jednak na rozpoczęcie zapowiadanej wcześniej inwestycji. Podpisano umowę z wykonawcą. Została nim firma Łucz-Bud. Na placu budowy pojawią się niedługo maszyny, na początku przyszłego roku rozpocznie się podpisywanie umów z chętnymi do nabycia mieszkania. Na początek na terenie, który wcześniej należał do produkującej musztardę i majonez firmy Imperson powstaną dwa bloki, po 60 mieszkań w każdym. To dwa bloki z najatrakcyjniejszą lokalizacją na osiedlu, bo najbardziej oddalone od linii kolejowej. W sumie będzie sześć ośmiopiętrowych bloków - 360 mieszkań.