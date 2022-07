Ruszyła budowa bloku mieszkalnego na radomskim Południu i sprzedaż mieszkań. Zobacz wizualizacje

Ruszyła budowa nowego bloku mieszkalnego na radomskim osiedlu Południe

W ramach inwestycji pod nazwą „Moje Południe” powstaje ogrodzony kompleks trzech nowoczesnych budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi.

Budynek B3 posiada 2 klatki schodowe. Na parterze zaprojektowano 10 mieszkań z przylegającymi do nich tarasami i ogródkami. Na piętrach od 1 do 3 znajdować się będzie po 10 mieszkań. Piętro 4 to 6 standardowych mieszkań oraz dwa wielkopowierzchniowe lofty. Łącznie w budynku zaprojektowano 48 mieszkań o powierzchni od 38 do 140 metrów kwadratowych. Każde mieszkanie posiadać będzie co najmniej 1 balkon. Pod budynkiem zlokalizowany będzie garaż podziemny z 28 miejscami postojowymi oraz 48 komórkami lokatorskimi.

Dodatkowo w garażu podziemnym znajdziemy pomieszczenie rowerowni a wokół bloku starannie zaprojektowaną architekturę zieloną, która powoli mieszkańcom wypoczywać w otoczeniu natury. Mieszkania zostaną przygotowane w wysokim standardzie deweloperskim do wykończenia, jednak deweloper daje możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich w aranżacji architektonicznej, elektrycznej oraz hydraulicznej. Możliwe jest na przykład zamówienie ogrzewania podłogowego, wstawienie dodatkowych ścianek działowych.