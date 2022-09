Ruszyła sprzedaż mieszkań w radomskich kamienicach. Są zbudowane od nowa, bądź zrewitalizowane. Zobacz zdjęcia i wizualizacje

Do kupienia mieszkania w nowych i gruntownie zrewitalizowanych kamienicach spółki Rewitalizacja

Możliwość kupna udostępnionych właśnie do sprzedaży mieszkań dotyczy kamienic przy Wałowej numer 19, Wałowej numer 21 oraz Bóżniczej 4 i 6 (to jeden budynek, ale jest różna numeracja dwóch klatek schodowych). Cena metra kwadratowego waha się od 8 do 8,5 tysiąca złotych. Pierwsze mieszkania zostały już zarezerwowane.

Zobacz więcej: