Ruszyła wymiana kanalizacji ulicy Słowackiego w Radomiu. Są wytyczone objazdy, ale kierowcy pchają się jednym pasem lekceważąc znaki

Roboty na kolejnym odcinku Słowackiego. Kierowcy ignorują zakaz wjazdu

Ulica Słowackiego jest jedną z najważniejszych w Radomiu, liczącą kilka kilometrów, a radomianie zdążyli zauważyć, że prace wodociągowe i kanalizacyjne trwają tu od kilku miesięcy. Wymiana rur prowadzona była w rejonie wiaduktu, ale już się zakończyła. Teraz roboty przesunęły się alej na wschód tej ulicy.

Na tym odcinku Słowackiego obowiązuje zakaz ruchu kołowego. Nie dotyczył on jedynie pojazdów budowy, warunkowego (w miarę możliwości) dojazdu do posesji i autobusów komunikacji miejskiej (podobnie jak było to podczas zakończonego niedawno pierwszego etapu prac na ulicy Słowackiego). Autobusy linii 2, 14, 15 i 24 kursują zatem stałymi trasami w tym rejonie. Lokalizacja przystanków Słowackiego / Kalińska 06 i 07 może podczas robót Wodociągów Miejskich ulegać tymczasowym zmianom, mogą być one przestawiane.