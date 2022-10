Salon Recman otwiera się w Galerii Słonecznej w Radomiu. To sklep z odzieżą męską. Będą ciekawe promocje. Zobaczcie zdjęcia

Recman otwiera się w Galerii Słonecznej w Radomiu. Na początek promocje dla klientów

Recman to firma polskich producentów mody męskiej, na rynku działa od ponad 30 lat. Flagowym wyrobem marki Recman są garnitury oraz marynarki szyte w Polsce z wysokogatunkowych materiałów. W asortymencie znajdują się również między innymi kurtki i płaszcze, swetry, koszule, spodnie, obuwie oraz stylowe akcesoria. W odpowiednim wyborze stroju na każdą okazję odwiedzającym pomogą profesjonalni doradcy i styliści, z których słyną salony Recman.

Co ciekawe, od ponad 10 lat, marka jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski mężczyzn w tenisie ziemnym. Od 2017 roku, Łukasz Kubot, czyli mistrz deblowy Wimbledonu, jest oficjalnym ambasadorem marki. Marka angażuje się także w akcje społeczne. Od 2014 r. Recman współpracuje z Fundacją Mam Marzenie, wraz z którą realizuje projekt Muszka Marzeń. Zasady akcji są proste: każde 5 zł ze sprzedaży muszki Mosca firma przeznacza na realizację dziecięcego marzenia. W ten sposób udało się sfinansować zakup komputera, wycieczkę do Legolandu czy wyjazd na mecz Barcelony. Dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników firmy Recman przekazał na konto Fundacji ponad 250 000 zł, co przełożyło się na realizację aż kilkudziesięciu marzeń.