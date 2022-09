Samoloty wojskowe mają jeszcze w tym roku wrócić z Dęblina do Radomia. Trwają przygotowania do pokazów Air Show

Samoloty wojskowe mają wrócić do Radomia

Samoloty Orlik wrócą z Dęblina do Radomia zapewne już w listopadzie. Na lotnisku w Radomiu trwają ostatnie malowania pasa startowego, zainstalowany jest też Radiowy System Nawigacyjny ILS. System wymaga jednak jeszcze oblotów pomiarowych, konfiguracji sprzętu, nie wiadomo też, czy szybko będą gotowe do działania wszystkie funkcje systemu. Na pewno wszystko będzie gotowe na czas w kwietniu lub maju, gdy zaczną latać samoloty cywilne, ale samoloty wojskowe wrócą wcześniej. Zapewne zaraz po tym jak skończy się cykl szkoleniowy podchorążych w Dęblinie. Zapowiedź powrotu samolotów do Radomia z pewnością wywołało ulgą wśród wojskowych i cywilnych pracowników 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W Radomiu mówiło się bowiem, że w związku z uruchomieniem lotniska cywilnego w Radomiu, samoloty wojskowe już nie wrócą do miasta. Warto przypomnieć, że w radomskiej bazie lotniczej pracują setki osób, wszyscy piloci Orlików mieszkają w Radomiu, a przebazowanie samolotów do Dęblina wiązało się z koniecznością dojazdów z Radomia do tego miasta.