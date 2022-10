Ścieżki rowerowe do 37 km od Radomia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Rowerem w pobliżu Radomia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 37 km od Radomia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Świnia Góra nowy szlak

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,95 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 455 m

Rowerzystom z Radomia trasę poleca Jedrula77

Skarżysko - Kilińskiego - Rezerwat Dalejów - Świnia Góra - Kopcie - Suchedniów - Skarżysko

🚲 Trasa rowerowa: Po Kozienickim Parku Krajobrazowym

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m