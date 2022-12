Ścieżki rowerowe do 37 km od Radomia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 37 km od Radomia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa po Kozienickim Parku Krajobrazowym. Poprowadzona ubitymi drogami gruntowymi, bądź leśnymi ścieżkami. Wzdłuż zalewu w Siczkach, poprowadzona jest asfaltowa ścieżka rowerowa. Asfaltem pojedziemy także w Jedlni Letnisko, oraz na odcinkach: od dawnej fabryki prochu, do końca wsi Huta/Kieszek, oraz od leśnego parkingu przed Kozłowem, do ściany lasu za Dąbrową Kozłowską. Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,68 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 123 m

Suma zjazdów: 1 105 m

Trasa dość łatwa, w większości leśnymi ścieżkami. Drogi leśne są najczęściej bitymi duktami, przyjaznymi rowerzystom (no chyba, że niedawno przejechał tamtędy traktor). Niestety kawałek musieliśmy przejechać główną droga (krajowa 79), co nie należało do przyjemności - samochody przejeżdżające w bliskiej odległości z szybkością znacznie przekraczającą 100 km/h ... brrrr Z przyjemnością skręciliśmy w drogę w kierunku Molend (również asfaltową, choć o znacznie gorszej nawierzchni), ale bez samochodów. W Puszczy Kozienckiej większość szlaków dobrze oznakowana, poza czerwonym szlakiem, na który w zasadzie nie można trafić. Na szczęście jest gps, dzięki któremu można się odnalezć wśród leśnych ostępów oraz życzliwi ludzie w wioskach, którzy chętnie wskażą właściwą ścieżkę ;-)

