Ścieżki rowerowe do 69 km od Radomia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Trasy rowerowe w pobliżu Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,84 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 192 m

Suma podjazdów: 1 671 m

Suma zjazdów: 1 646 m

Rybban poleca trasę rowerzystom z Radomia

Wycieczka rowerowa po południowych okolicach Lublina, doliną rzeki Bystrzycy. Ciekawe miejsca na trasie: