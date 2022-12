Ścieżki spacerowe do 69 km od Radomia. Pomysły spędzenie czasu w weekend 10 - 11 grudnia

Spacerem z Radomia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Opatów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,08 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 76 m

Suma zejść: 77 m

Trasę spacerową mieszkańcom Radomia poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Opatowa. Atrakcją wycieczki była podziemna trasa turystyczna, którą polecam uwadze.

Podziemia Opatowskie to bardzo ciekawy pod względem przestrzennym układ wyrobisk różnego przeznaczenia, połączonych na różnych poziomach pochylniami schodowymi, fragmentami dawnych rodzajów obudowy i odsłoniętej calizny górotworu bez obudowy. Podziemia są urozmaicone architektonicznie, oblicowane obecnie kamieniem i cegłą.

