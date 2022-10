Setki sprzedanych biletów na loty z Radomia. Wzrosła cena biletów na pierwsze połączenia lotnicze

Bardzo obiecująca sprzedaż biletów na loty z Radomia

I tak pierwszy samolot do Rzymu wystartuje 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 13.30. Lot samolotem Boeing 737-800 będzie trwał 2 godziny 10 minut . Można wrócić w niedzielę, 30 kwietnia. „Tam” bilet w klasie „Economy” kosztował na początku sprzedaży 261 złotych 20 groszy, „z powrotem” 303 złote 9 groszy. W klasie business bilety kosztował odpowiednio 546,20 zł i 653,09 zł. Dziś trzeba już zapłacić za takie same bilety odpowiednio 946,20 zł, 455,45 zł, 1246,2 zł i 955,45 zł. Bilet na pierwszy lot z Radomia do Rzymu zdrożał więc prawie 4 razy. Nadal jest jednak stosunkowo tanio na kolejne loty. Jeśli chcemy lecieć do Rzymu w niedzielę 30 kwietnia to kupimy bilet już za 261 złotych 20 groszy, a bilet na lot do Rzymu we wtorek 2 maja kosztuje już tylko 196 złotych 20 groszy. Powrót z Rzymu w niedzielę 14 maja kosztuje 455,45 zł, ale we wtorek 16 maja 370,45 złotego, a w piątek 19 maja 305,45 zł. Droższe są znacznie także bilety na pierwszy lot do Paryża w piątek 28 kwietnia 2023 roku. Samolot wystartuje o godzinie 20.15 i wyląduje na lotnisku Charles de Gaulle 2,5 godziny później. Teraz bilet w klasie „economy” na ten lot kosztuje 944,2 złotego, a na początku sprzedaży bilet taki kosztował 194,2 złotego. Zdrożał też powrót z Paryża dzień później w tej samej klasie z 305,28 złotego do 337,71 złotego, a także droższe są samoloty w klasie business na te loty. Teraz kosztują 1202,2 złotego i 701,04 złotego, a na początku sprzedaży było to 544,2 zł i 739,25 zł.