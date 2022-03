Skwer przy placu Jagiellońskim w Radomiu zostanie przebudowany. Powstaną tam ciągi pieszo rowerowe czy strefy rekreacyjne i wypoczynkowe

Zgodnie z opracowaną koncepcją skwer ma pełnić funkcję rekreacyjną.

- Chcemy, by był to niewielki śródmiejski park zachęcający do spędzania czasu na tym terenie, a jednocześnie, żeby był to obszar otwarty na inicjatywy społeczne. Myślimy o wprowadzeniu w tym miejscu nowych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu najcenniejszych walorów przyrodniczych - mówi Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia.

Zwycięzca przetargu będzie musiał zaprojektować między innymi: budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz wydzielenie i zagospodarowanie stref takich jak: polana rekreacyjno-wypoczynkowa, strefa wypoczynku, strefa wystaw, strefa zabaw dla dzieci. Wykonawca będzie też musiał zaprojektować nowe oświetlenie, wykonać analizę i aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz zaprojektować nowe nasadzenia drzew i krzewów, łąkę kwietną, ogrody deszczowe czy zielone ściany.

Zwycięzca postępowania będzie mieć pięć miesięcy na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej od momentu podpisania umowy.