Smog 3.03.2023 w Radomiu. Ile PM2.5 i PM10 w powietrzu?

Czy dzisiaj jest smog w Radomiu?

Choć normy są przekroczone, to powietrze jest jeszcze dobre. 🤨

Wybierz się z psem do parku lub do lasu, możecie cieszyć się zabawą na dworze.

Sprawdzałam dzisiaj, czy jest smog w Radomiu. Było to o godz. 20:48. Zobacz, jakie sa uśrednione wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w Radomiu 3.03.2023: