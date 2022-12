Spacer do 69 km od Radomia. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 grudnia

Trasa spacerowa, alternatywna dla końcowej części zielonego szlaku pieszego ze Starachowic do Bodzentyna - prowadzonego brzegiem rzeki. Jedyne utrudnienie to konieczność przejścia 1.6 km poboczem drogi powiatowej Bodzentyn - Nowa Słupia. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 69 km od Radomia, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

