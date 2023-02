Specjalna promocja linii LOT. Samolotem z Radomia do Rzymu lub Paryża od 285 i 329 złotych w obie strony

Specjalna promocja LOT na loty z Radomia

Przypomnijmy, regularne połączenia lotnicze z Radomia rozpoczną się 28 kwietnia. W tym dniu będą trzy kursy z Radomia - do Paryża, Rzymu i Kopenhagi. Sprzedaż biletów rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Największym wzięciem od początku – co zrozumiałe, cieszyły się właśnie te loty, związane z długim weekendem majowym, a ostatnie bilety w pierwszym samolocie do Paryża znacznie zdrożały w stosunku do pierwszej oferty. Mniejsze zainteresowanie dotyczy lotów późniejszych oraz w niektóre dni tygodnia i zapewne tym można tłumaczyć promocyjne ceny biletów z wylotem z Radomia. Tańsze bilety na maj i czerwiec można kupić tylko do końca tego weekendu.

