Spektakl "Pikantni" w Radomiu z gwiazdorską obsadą już 9 maja! Tylko dla dorosłych!

Gorąca komedia obyczajowa, która wykorzystuje znany schemat czworokąta. Wystawiana setki razy w całej Polsce - zawsze entuzjastycznie przyjmowana przez publiczność. Dwie znudzone sobą pary, Alex i Doris oraz Bea i Christoph, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Poznają się na portalu randkowym i umawiają na wspólną, intymną schadzkę.Bohaterowie, podekscytowani pikantnym pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się, co z tego wyniknie. To spotkanie będzie dopiero początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki. Wartkie tempo, humor sytuacyjny i błyskotliwe dialogi - to wszystko znajdziemy w komedii Stefana Vögla

Obsada: Anna Mucha; zamiennie Barbara Kurdej-Szatan/Monika Dryl/Dominika Kachlik; Maurycy Popiel; Michał Ziembicki. Spektakl od 18. roku życia. Czas trwania: 110 minut z przerwą.