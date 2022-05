Spektakl "Serca na odwyku" zawita do Radomia. Wystąpią Żak, Śleszyńska i Piela

Wystarczy pokonać stereotypy lub spróbować niekonwencjonalnych metod... "Serca na odwyku" - to komedia, która poruszając powikłane relacje damsko-męskie, obfituje w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi. Aktorzy tego spektaklu to genialni artyści komediowi, grający w wielu hitach teatralnych i filmowych. "Serca na odwyku" - to gwarancja rozrywki na najwyższym poziomie i komedia, która bawi widza do łez!

Bilety od 90 złotych na kupbilecik,pl. Wystąpią Katarzyna i Cezary Żak, Hanna Śleszyńska i Michał Piela.