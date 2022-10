Spotkanie z legendą. Gościem specjalnym Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu był hrabia Zdzisław Radulski

Zanim rozpoczęło się oficjalne spotkanie z wybranymi klasami już na szkolnym korytarzu gość był entuzjastycznie witany przez społeczność szkolną.

Pana Radulskiego przedstawiła zebranym uczniom dyrektor, Maria Świerczyńska. Potem "Hrabia dusz" opowiedział zebranym o swojej przygodzie ze sportem. Był bokserem, później kulturystą, a także trenerem sekcji pływackiej WKS "Czarni". Od 1958 roku związał się z klubem RKS Radomiak, któremu pozostaje wierny do dzisiaj. Jak sam powiedział, w historii klubu bywały lepsze i gorsze okresy, ale udało mu się dożyć czasów, gdy Radomiak znalazł się w piłkarskiej ekstraklasie. To było jego największe marzenie.

Mimo sędziwego wieku nadal prowadzi aktywne życie pełne ruchu i do takiego samego zachęcał zebranych uczniów "Budowlanki."

Pan Radulski, to człowiek o złotym sercu i niezwykłym poczuciu humoru, dlatego też na spotkaniu nie mogło zabraknąć jego dowcipów. Dla młodzieży z pewnością była to ciekawa lekcja wychowawcza o tym, jak pokonywać własne trudności, inwestować we własne zdrowie poprzez ruch oraz być dobrym, uczynnym i pomocnym innym w myśl zasady, że raz dane dobro powraca w dwójnasób.