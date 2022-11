Sprawca pobicia młodego siatkarza RCS-u Czarni Radom zatrzymany przez policję. Młody libero doznał poważnych obrażeń głowy

Przypomnijmy, że do napaści doszło w poniedziałek, 14 listopada w Wołominie podczas meczu młodzieżowego zespołu RCS Czarni Radom przeciwko KS Huragan Wołomin. Młody libero radomskiego zespołu został brutalnie zaatakowany między 4, a 5 setem, kiedy wyszedł do toalety.

Nasz zawodnik czuje się już lepiej, ale obrażenia okazały się poważne. Doszło do pęknięcia kości twarzoczaszki, przeprowadzone zostaną też badania okulistyczne, bo wcześniej duża opuchlizna na to nie pozwalała. Trenerzy i pozostali chłopcy z zespołu są w nim w stałym kontakcie. To sytuacja bardzo dramatyczna, która odbija się na psychice zawodników. Ponadto w piątek do Wołomina jedzie zespół z młodszego rocznika. Będzie on co prawda grał z innym zespołem, ale skontaktowaliśmy się z policją, aby na miejscu pojawił się patrol