Sprzedają się już pierwsze wczasy z Radomia. Pierwszymi kupującymi rodziny z małymi dziećmi z Warszawy, Radomia i Kielc Janusz Petz

Biuro podróży Nekera informuje, że sprzedają się już pierwsze wczasy z Radomia. Pierwszymi kupującymi były rodziny z małymi dziećmi z Warszawy, Radomia i Kielc. Samolot biura będzie latał z Radomia do Burgas w Bułgarii od maja do września przyszłego roku. Wkrótce pojawi się oferta lotów do Grecji Turcji, Włoch i Hiszpanii.