Stalowy gigant inwestuje w Radomiu. Niebawem na Potkanowie powstaną nowoczesne obiekty. Znamy lokalizację (ZDJĘCIA)

To budowa hali magazynowej, budynku biurowo-socjalnego, naziemnego zbiornika przeciwpożarowego, wagi samochodowej wraz z infrastrukturą parkingową przy ulicy Wielkopolskiej w Radomiu. Obiekt będzie miał łączną kubaturę na poziomie prawie 40 tysięcy metrów sześciennych i powierzchnię całkowitą 3 526 metrów kwadratowych. Konsorcjum Stali jest największym producentem zbrojeń budowlanych w Polsce oraz jednym z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych.

Spółka Konsorcjum Stali, która obecna jest już w Radomiu zbuduje nowe wielkie obiekty na ulicy Wielkopolskiej w Radomiu. To kolejna duża inwestycja w mieście.

W latach 2007-2020 roku akcje Konsorcjum Stali były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpoczęła w roku 1999, natomiast spółka Bodeko, z którą nastąpiło połączenie w 2008 r. działała w branży stalowej od 1989 roku.

Spółka Łucz- Bud to firma, która obecnie urasta do roli lidera na lokalnym rynku nie tylko w dziedzinie budownictwa przemysłowego, ale także budowy bloków mieszkalnych. Niedawno „Łucz-Bud” ukończył budowę wielkiej hali dla radomskiej firmy Kombud Invest powiązanej z gigantem w branży automatyki kolejowej Zakładów Automatyki Kombud. Wcześniej Łucz - Bud zbudował biurowiec dla Kombudu, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków w Polsce. Łucz - Bud budował też halę dla Agencji Rozwoju Przemysłu w radomskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie firma rozpoczyna też budowę hali dla New Trendy oraz centrum handlowe w Radomiu. Buduje też bloki mieszkalne w mieście, między innymi na Michałowie.