Stand-up w Radomiu. Antoni Syrek-Dąbrowski wystąpi z programem "Życie". Bilety w sprzedaży

"Życie" to czwarty pełny program stand-up'owy Antoniego Syrka-Dąbrowskiego, o którym sam komik mówi: "Szczerze, nie wiem, czy umiem w to "życie". Nadal wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale generalnie staram się udawać, że wiem, o co chodzi."

Antoni Syrek-Dąbrowski jest pewnie doskonale znany wszystkim, którzy kochają stand-up. To komik, improwizator, scenarzysta i aktor. Działa na scenie komediowej już od 2010 roku. Zaczynał jako stand-upper w takich programach jak: HBO Stand-up Comedy Club, obu sezonach Comedy Central Prezentuje: Stand-up!, Tylko dla dorosłych w TVP2 oraz Roaście Kuby Wojewódzkiego w TVN.

Udało mu się również zakwalifikować do anglojęzycznego programu Stand-up Express - kolaboracji komików z całej Europy Wschodniej. Poza stand-upem zajmuje się również improwizacją komediową, której uczył się od mistrzów tej formy w teatrze "IO" w Chicago. Improwizuje od ponad czterech lat w teatrze "Hofesinka", który co tydzień można oglądać na deskach Resortu w Warszawie.