Stand-uperzy Piotr Szumowski i Michał Leja wystąpią w poniedziałek 10 października w Radomiu

Michał Leja i Piotr Szumowski - dwóch przezabawnych komików łączą swoje siły, by stworzyć jeden z najbardziej szalonych projektów stand-upowych w Polsce! Dwa odmienne charaktery, dwa różne spojrzenia na świat, dwa inne style komediowe. Dzieli ich dosłownie wszystko. I to ich właśnie łączy.

Mają za sobą długą i burzliwą historię, teraz przyszedł czas na jej sceniczne zwieńczenie. „RE:fleksje” to spektakl, gdzie komicy, w formie stand-upu, dzielą się przemyśleniami i żywo dyskutują na temat największych różnic między nimi. Wciągają w to publiczność i inteligentnym (a czasami dość durnym) żartem, zmuszają ich nie tylko do nieprzerwanego śmiechu, ale też refleksji nad kwestiami dzielącymi społeczeństwo. Nie ważne, czy jesteś #teamleja, czy #teamszumowski, ten spektakl dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń i uruchomi twoje pokłady śmiechu na wielu różnych poziomach: od zaskoczenia, przez zażenowanie, po satysfakcję z celnie trafionej puenty.