Studniówka 2023 Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Był piękny polonez i zabawa. Zobaczcie zdjęcia

Wspaniała studniówka Zespołu Szkół Muzycznych z Radomia

Tegoroczny bal maturalny Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, oficjalna odbyła się w murach szkoły przy ulicy 25 Czerwca. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18 od krótkiego wstępu oraz oficjalnego przemówienia dyrektora szkoły. Dyrektor powitał gorąco wszystkich przybyłych gości, życzył świetnej zabawy i co najważniejsze - życzył powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Był też czas na podziękowania i wręczenie kwiatów.

Następnie zgodnie z tradycją przyszedł czas na obowiązkowego poloneza. Maturzyści zatańczyli go do muzyki na żywo. Melodia do tańca została napisana przez jednego z obecnych uczniów placówki. Uczniowie ćwiczyli układ bardzo długo, a efekty ich ciężkiej pracy były widoczne na parkiecie. Polonez w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej został nagrodzony gromkimi brawami.