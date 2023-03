Sukces studentów z Wydziału Lekarskiego na radomskim uniwersytecie. Stuprocentowa zdawalność Lekarskiego Egzaminu Końcowego

- Lekarski Egzamin Końcowy był sprawdzianem nie tylko dla naszych studentów, ale też dla całego Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Radomiu. Jest on zwieńczeniem ciężkich 6 lat przygotowań naszych przyszłych absolwentów oraz wykładnikiem pracy, jaki został włożony przez władze Uczelni i wszystkich wykładowców z Wydziału oraz Klinik Szpitalnych - informuje prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Podczas pierwszego podejścia w sesji jesiennej w 2022 roku jeden ze studentów podczas egzaminu lekarskiego uzyskał wynik 87,82 procent, co dało jego kolegom ogromną motywacje do pracy. W tym roku podczas egzaminu wiosennego, do którego podeszło 48 studentów zdawalność wyniosła 100 procent. Ponadto wśród studentów zdających po raz pierwszy zajęli oni ósme miejsce w skali kraju spośród wszystkich uczelni z kierunkiem lekarskim. Średnia punktów radomskich studentów wyniosła 160,06 punktów przy najwyższej 183 i najniższej 118. Najlepsza uczelnia (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy) uzyskała najwyższą średnią 168,38 punktów, a wynik maksymalny wyniósł 186 punktów.