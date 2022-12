Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mieszkańcy tłumnie ruszyli do sklepów. Zobacz zdjęcia Redakcja Strefy Biznesu

To już ostatnie chwile przed świętami Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Radomia tłumnie ruszyli do sklepów czy galerii handlowych. Zakupy last minute to często konieczność, wynika z tempa życia i pośpiechu, bywa też, że... z zapominalstwa. Galeria Słoneczna w Radomiu w piątek, 23 grudnia pełna była osób, które w ostatniej chwili chcą przygotować się do świąt.