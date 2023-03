Świetlica Lokomotywa w Radomiu dla dzieci z Ukrainy ma już rok! W tym czasie udało się pomóc pięciuset maluchom. Zobacz zdjęcia

Rok pomocy dla dzieci z Ukrainy w Radomskiej Lokomotywie - pięćset maluchów otrzymało wsparcie!

Kiedy rok temu Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a do Polski zaczęły docierać miliony uchodźców, Radom włączył się w opiekę nad dziećmi z Ukrainy. W ten sposób ruszyła Lokomotywa, świetlica napędzana dobrem. Na to przedsięwzięcie złożył się wysiłek wielu organizacji i kilkudziesięciu wolontariuszy. Przez radomską Lokomotywę, która ruszyła 10 marca ubiegłego roku, przewinęło się około 500 dzieci, a na stałe ze świetlicy w Kamienicy Deskurów korzysta około trzydzieścioro dzieci w wieku od trzech do dziewięciu lat.