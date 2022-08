Święto Lotnictwa Polskiego w Radomiu. W powietrzu pojawią się wojskowe samoloty. Zobacz, co będzie można oglądać

Na radomskim niebie pojawią się wojskowe samoloty

Tegoroczne obchody Święta Lotnictwa, na które zaproszono też wszystkich mieszkańców odbędą we wschodniej części lotniska – bliżej Alei Wojska Polskiego, pomiędzy wieżą kontroli lotów i nowym terminalem. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 10 uroczysty apel.

Z okazji obchodów Święta Lotnictwa Polskiego na niebie pojawią się wojskowe maszyny. Można spodziewać się dużego zainteresowania, bo z powodów przebudowy, a właściwie budowy nowego lotniska w ciągu ostatnich dwóch lat niewiele wojskowych maszyn poza szkoleniowymi śmigłowcami Puszczyk gości na radomskim niebie. To się zmieni, bo do Radomia na pewno wrócą maszyny przebazowane czasowo do Dęblina.