Święto Pieczonego Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej. Tłumy radomian na kiermaszu i pokazach jesiennych prac polowych. Zobacz zdjęcia

Tłumy gości na Święcie Pieczonego Ziemniaka w skansenie w Radomiu

Święto Pieczonego Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się w niedzielę 2 października. To jedna z najstarszych i najpopularniejszych imprez organizowanych w radomskim skansenie. Z roku na rok jest przygotowywana z coraz większym rozmachem. Przez muzealne alejki przewijają się tysiące gości. Nie inaczej było i w tę niedzielę. Choć pogoda nie była idealna to jednak było cieplej niż w poprzednich dniach, zaświeciło nawet słońce, a jak padało to tylko przelotne. Nikt specjalnie się nimi nie przejmował.

Goście do skansenu przyjeżdżali już od południa. A atrakcji podczas Święta Pieczonego Ziemniaka było co nie miara. W skansenie rozstawili się rękodzielnicy, można było kupić miody, ceramikę, ozdoby, zabawki, obrusy, serwety, wypieki i chleby... wymieniać można długo. Nie zabrakło oczywiście stoisk z jedzeniem, najwięcej było oczywiście potraw ziemniaczanych.