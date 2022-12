Sylwester i ostatnie zakupy w Galerii Słonecznej w Radomiu. 31 grudnia był spory ruch, radomianie korzystali z wyprzedaży. Zobacz zdjęcia Izabela Kozakiewicz

W Sylwestra, w Galerii Słonecznej w Radomiu był duży ruch. Radomianie uzupełniali garderobę, ale robili też ostatnie w tym roku zakupy spożywcze.

Galeria Słoneczna w sobotę, 31 grudnia przyciągnęła wielu kupujących. To była ostatnia okazja do zrobienia zakupów w starym roku. W Sylwestra duży ruch był w sklepach z ubraniami i bielizną. Nie brakowały też tych, którzy robili zakupy spożywcze. Dużą popularnością cieszyły się kawiarnie i restauracje. A byli też tacy, którzy w Sylwestra po południu wybrali się do kina.