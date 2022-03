Szpital na Józefowie oddaje karetkę dla walczącej Ukrainy. Ambulans pojedzie ratować mieszkańców Chmielnickiego na zachodzie kraju

Karetka do odpowiedź na apele lekarzy i szpitali z Ukrainy. W czasie wojny potrzebują nie tylko lekarstw, ale też sprzętu, który pomoże w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny przekazuje ambulans do miasta Chmielnicki na zachodzie Ukrainy. Lecznica przygotowała też transport środków dezynfekcyjnych, które też pojadą do Ukrainy.

Jak już pisaliśmy szpital na Józefowie przekazał też leki, środki opatrunkowe, płyny do odkażania, środki higieniczne, ale też żywność dla Winnicy. Placówka włączyła się w zbiórkę organizowaną przez Urząd Miejski. Ale to też nie koniec. Zbiórka wciąż trwa. Dary można przynosić każdego dnia do godziny 14.30 do sali dydaktycznej numer 1.