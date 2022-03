Szpital tymczasowy w Radomiu kończy przyjmowanie chorych. Co dalej z nowoczesnym sprzętem? Izabela Kozakiewicz

Budynek przy ulicy Narutowicza miasto wybudowało na potrzeby centrum rehabilitacji. Kiedy okazało się, że jest potrzeba tworzenia covidowego szpitala tymczasowego został oddany na jego potrzeby. Archiwum Echa Dnia

Od 1 kwietnia szpital tymczasowy w Radomiu kończy świadczyć usługi medyczne. Budynkiem nadal będzie jednak zarządzał Totalizator Sportowy. A to znaczy, że na przeniesienie na ulicę Narutowicza rehabilitacji trzeba będzie poczekać. Nie ma też decyzji, co ze sprzętem medycznym, który był wykorzystywany do leczenia pacjentów z COVID-19, a mówimy o nowoczesnych i kosztownych urządzeniach.