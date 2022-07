Sztuczna inteligencja pomaga medykom. Radomskie Centrum Onkologi wykorzystuje ją w badaniach rezonansem magnetycznym

Sztuczna inteligencja pomaga medykom. Radomskie Centrum Onkologi wykorzystuje ją w badaniach

Najnowocześniejsze urządzenia, które wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji pozwalają na sprawne ustawienie najodpowiedniejszych parametrów dla konkretnego pacjenta. To skraca czas przygotowania do badania, ale także samego badania. Co najważniejsze obraz, który otrzymuje lekarz jest dokładniejszy. To pozwala na szybką i trafną diagnozę. Możliwości sztucznej inteligencji w diagnostyce są wykorzystywane także w Polsce, a radomskie Centrum Onkologii jest jednym z pierwszych szpitali onkologicznych w naszym kraju, które wykorzystują jej możliwości.

Naukowcy zbroją medyków w coraz nowocześniejszy sprzęt, ale trwają też ciągle badania na jego wykorzystaniem i możliwościami.

Łukasz Pruszyński, kierownik techników elektroradiologii centrum został zaproszony do udziału w konferencji TechGEnalia2022 w Warszawie. Jak informuje rzecznik prasowy Radomskiego Centrum Onkologii Małgorzata Telmińska jako prekursor stosowania sztucznej inteligencji w badaniach rezonansem magnetycznym wystąpił z wykładem o technologii AI.

- Uczestnikom spotkania z całej Polski przedstawił wyniki i wnioski ze swojej pracy. Radomskie Centrum Onkologii jest jednym z pierwszych w Polsce szpitali onkologicznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zwrócono na to uwagę w Białej Księdze AI w praktyce klinicznej, wymieniając nas wśród szpitali wykorzystujących technologie przyszłości - informuje Małgorzata Telmińska.