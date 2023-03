Szykują się podwyżki opłat za wodę w Radomiu. Wodociągi Miejskie złożyły stosowny wniosek w tej sprawie

Rosnące koszty uzasadnieniem podwyżki opłat za wodę

O planowanej podwyżce dowiadujemy się z odpowiedzi prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego na interpelację złożoną przez radnego Łukasza Podlewskiego. Prezydent wyjaśnia, że z uwagi na toczące się postępowanie udzielenie odpowiedzi na temat skali planowanych podwyżek nie jest możliwe. Uzasadnia szeroko konieczność wprowadzenia nowych opłat. Zaznacza, że zapowiadana w 2018 roku obniżka cen wody nie doszła do skutku z uwagi na trudną sytuację finansową w jakiej znalazła się spółka Wodociągi Miejskie, ale także miasto.

Te kłopoty spowodowane są z kolei „niekorzystnymi dla samorządów przepisami prawa ustanowionymi przez Sejm rzeczpospolitej Polskiej, a także działaniami polskiego rządu, które przyczyniły się do zwiększonych wydatków naszego miasta z tytułu: zakupu energii elektrycznej, które stanowią trzy razy większe obciążenie budżetu miasta niż do tej pory, niewystarczającej subwencji oświatowej, wzrostu stóp procentowych, płacy minimalnej, a w konsekwencji wzrostu cen towarów i usług. Prezydent przekonuje też, że w wyniku zmian podatkowych dochody miasta z tytułu podatku PiT w 2023 roku wracają do poziomu z 2018 roku co oznacza spadek o około 100 milionów złotych w stosunku do trendu z poprzednich lat.