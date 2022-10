Szymon Wydra zaśpiewał podczas finału Military Art 2022 w klubie wojskowym na radomskim Sadkowie. Zobacz zdjęcia i film

Szymon Wydra zaśpiewał w klubie wojskowym na radomskim Sadkowie

Organizatorem Konkursu Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego Military Art 2022 jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Twórcy nominowani do głównych nagród co roku spotykają się w innym mieście, by uczestniczyć w rozstrzygnięciu konkursu, wystawach, a także towarzyszących imprezach. Tym razem wybór padł na Radom.

- Tradycyjnie biorę udział w konkursach plastycznych od wielu lat. Jestem częstym uczestnikiem tego konkursu. Tak się szczęśliwie złożyło, że wyższej szkole oficerskiej miałem prężnie działający klub, mogłem tam korzystać ze sprzętu trudno dostępnego dla innych. To były dobrej jakości farby, sztalugi. To mi zostało. Teraz jestem oficerem rezerwy. Niektórzy odchodzą z wojska i chcą o nim zapomnieć, wyłączyć się. Mój przypadek jest inny. Byłem w wojsku po prostu żołnierzem, który umie malować, a nie plastykiem. Teraz prace plastyczne są dla mnie formą utrzymania kontaktu kolegami, którzy obecnie służą w wojsku - powiedział major rezerwy Adam Dudek.