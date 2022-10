Targi wina 2022 w radomskim hipermarkecie E.Leclerc. Bogactwo smaków win z różnych stron świata - zobacz zdjęcia

Targi wina w radomskim hipermarkecie E.Leclerc

Targi wina w radomskim hipermarkecie E.Leclerc odbywają się od 10 lat z dwuletnią przerwą związaną z pandemią. To okazja do posmakowania najlepszych rodzajów win z winnic niemal na całym świecie. Oferowane podczas targów wina będą młode rocznikami, a ich cena znacznie niższa, niż obowiązująca na co dzień w sklepach. Jest to więc okazja by zrobić zapas win, które za kilka lat osiągną znacznie wyższą cenę i mogą poleżeć w domu w oczekiwaniu na szczególną okazję.

- Robimy to na wzór francuskiego święta wina. We Francji organizuje się takie imprezy dwa razy do roku na wiosnę i na jesieni. Próbujemy przybliżyć różnorodność winiarskiego świata, powiedzieć coś o tradycji, różnicach pomiędzy gatunkami, tradycjami produkcji win. To jest branża, gdzie też dzieje się coś nowego. Poza tym o tej porze ceny są promocyjne, można zrobić zapas – powiedział Mariusz Zamejć, kierownik działu napoje, alkohole - tytoń w hipermarkecie. Dodał, że hipermarket co roku stara się uzupełniać asortyment, proponować coś nowego.