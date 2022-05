Tłumy ludzi nad zalewem na radomskich Borkach w niedzielę 1 maja. Zobacz zdjęcia

Niedziela 1 maja to drugi dzień długiego majowego weekendu. Ładna słoneczna pogoda sprawiła, że nad zalew na radomskich Borkach wybrało się wielu radomian. Jest to idealne miejsce na wypoczynek. Świeże powietrze i cisza to wspaniałe warunki do relaksu. Spacer wokół niecki zalewu uspokaja i pozwala się zrelaksować. Dla wielu osób stał się rytuałem. Zalew chętnie odwiedzają seniorzy i rodziny z dziećmi. Nie brakuje też młodzieży oraz miłośników jednośladów. Dużym powodzeniem cieszył się park linowy i trampoliny.



Zobaczcie kolejne slajdy >>>