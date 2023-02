Tłumy na Festiwal Roślin w Radomiu. Mnóstwo osób w hali przy ulicy Narutowicza. Zobaczcie na zdjęciach, co można kupić

Festiwal Roślin w Radomiu, w sobotę nie brakowało wielbicieli kwiatów, sadzonek

Festiwal Roślin w hali Miejskiego Sportu i rekreacji przy ulicy Narutowicza został otwarty w sobotę już o godzinie 8.00. Mimo wczesnej pory radomianie już przyszli do hali, a wstęp jest bezpłatny. Na miejscu można kupić rośliny doniczkowe, także takie których próżno szukać w radomskich sklepach, czy marketach. jak zapewniają organizatorzy rośliny są wprost od producentów, bez pośredników.

Co do cen to kształtują się różnie. Można kupić roślinę za kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych. Ale są i droższe okazy. Na to trzeba się przygotować. Festiwal Roślin w Radomiu to nie tylko kwiaty. W hali przy ulicy Narutowicza można też kupić doniczki, osłonki - wybór jest dość duży. Wielbiciele zielonych dekoracji domów znajdą tam też nawozy, odżywki, ziemię i podłoże do różnych kwiatów. Są też środki ochrony roślin.