Tłusty Czwartek 2023. W Radomiu po pączki można podjechać... samochodem. Uruchomiono specjalny punkt. Zobaczcie zdjęcai Antoni Sokołowski

Firma Fogiel & Fogiel z Radomia już w środę rozpoczęła sprzedaż pączków na Tłusty Czwartek i sprzedaje je także w systemie drive - in. Tadeusz Klocek Zobacz galerię (9 zdjęć)

By uniknąć kolejek przy zakupie pączków na Tłusty Czwartek piekarnia radomska Fogiel & Fogiel przygotowała stoiska do sprzedaży pączków w formie drive - in.