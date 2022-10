Trasy rowerowe do 37 km od Radomia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Rowerem w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 37 km od Radomia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do Źródeł Królewskich

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 335 m

Suma zjazdów: 307 m

Trasę rowerową mieszkańcom Radomia poleca Maciejkicior87

Trasa zaczyna się w Siczkach. Jedziemy wzdłuż zalewu, po asfaltowej ścieżce rowerowej i kładką nad rzeką Gzówką, przejeżdżamy na drugą stronę zbiornika. 500 m dalej mijamy leśniczówkę, boisko piłkarskie i przecinamy szosę nr 737, łączącą Radom- Kozienice. Skrajem lasu dojeżdżamy do parkingu leśnego, na którym stoją zadaszone ławki, oraz przygotowano miejsce na ognisko. Drogą Jastrzębią, która przecina południowo- zachodnią część puszczy, dojeżdżamy do podobnego do poprzedniego parkingu. Odbijamy w prawo i czerwonym szlakiem( Droga Królewska), a następnie czarnym, dojeżdżamy do drogi 737. Czerwony szlak jest bardzo piaszczysty, ale przejezdny rowerem trekkingowym. Szosą 737 jedziemy ok 2 km, po czym odbijamy w prawo, w stronę Królewskich Źródeł. Według legendy, w tych rejonach polował król Władysław Jagiełło, który swoje pragnienie, zaspokajał przy tych źródłach.

Następnie lasem, wzdłuż rzeki Zagożdżonki, dojeżdżamy do Pionek. Stąd praktycznie cały czas asfaltem, do Jedlni Letnisko, gdzie kończy się wycieczka.

