Trasy rowerowe do 37 km od Radomia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 37 km od Radomia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Po Kozienickim Parku Krajobrazowym

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m

Trasę dla rowerzystów z Radomia poleca Maciejkicior87

Trasa po Kozienickim Parku Krajobrazowym. Poprowadzona ubitymi drogami gruntowymi, bądź leśnymi ścieżkami. Wzdłuż zalewu w Siczkach, poprowadzona jest asfaltowa ścieżka rowerowa. Asfaltem pojedziemy także w Jedlni Letnisko, oraz na odcinkach: od dawnej fabryki prochu, do końca wsi Huta/Kieszek, oraz od leśnego parkingu przed Kozłowem, do ściany lasu za Dąbrową Kozłowską.

Nawiguj