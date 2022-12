Trasy spacerowe do 69 km od Radomia. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 3 - 4 grudnia

Trasy spacerowe w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 27,72 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podejść: 239 m

Suma zejść: 230 m

Spacerowiczom z Radomia trasę poleca Ziutekd

Marsz ok. 8 godzin z 4 krótkimi przerwami na uzupełnienie płynów - skróty widoczne na ogólnodostępnych mapach, pozwalające zejść ze ścieżek rowerowych szutrowych w las, są rzadko uczęszczane i częściowo zarośnięte. Warto zabrać ze sobą różne mapy dla porównania przebiegu "skrótów" i nawigację GPS.

Nawiguj