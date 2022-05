Trasy spacerowe do 69 km od Radomia. Urokliwe trasy na weekend 7 - 8 maja?

Spacerem w okolicy Radomia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 69 km od Radomia, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 07 maja w Radomiu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 08 maja w Radomiu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🌳 Trasa spacerowa: Przez Świętokrzyski Park Narodowy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,15 km

Czas trwania spaceru: 10 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 364 m

Suma podejść: 850 m

Suma zejść: 755 m

Trasę spacerową mieszkańcom Radomia poleca Venietvide

Trasa przez Świętokrzyski Park Narodowy do Świętej Katarzyny przez Chełmową Górę i Nową Słupię czarnym a następnie czerwonym szlakiem. Wymaga podwiezienia samochodem do punktu startu, ale warto przejść przez puszczę z wielkimi modrzewiami na Chełmowej Górze.

