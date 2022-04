Tribute To The Queens Of Soul w Radomiu. Na koncercie zabrzmią hity Amy Winehouse, Whitney Houston i Tiny Turner

Koncert The Queens Of Soul Tour 2022 - Największe przeboje Amy Winehouse, Whitney Houston, Tiny Turner. Zaśpiewają utalentowane wokalistki - finalistki "The Voice of Poland" oraz "Szansy na Sukces", w składzie: Dominika Gunia - wokal, Ewa Siembida - chóry, Sylwia Łyko - chóry.

Bilety od 110 złotych na eBilet.pl.