Trwa budowa "Apartamentów przy Bulwarach" w Radomiu. Zobacz najnowsze zdjęcia

Osiedle "Apartamenty przy Bulwarach" powstaje u zbiegu ulic Dębowej i Maratońskiej. W budowie obecnie są dwa bloki, a inwestorem jest radomska firma Garden City Development.

Budynki są trzykondygnacyjne, wszędzie są cichobieżne windy. Wszędzie montowane trzyszybowe okna. Budynki są też budowane z tak zwanej "cegły akustycznej”. Są też garaże podziemne. Zaplanowano 29 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 28 miejsc na parkingu zewnętrznym.

Całe osiedle będzie ogrodzone, monitorowane, z bramami automatycznymi otwieranymi „z pilota”. Będzie również plac zabaw.

Nowa inwestycja powstaje w bliskim sąsiedztwie miejskiego zalewu, który po renowacji zyskał nowy blask.

Apartamenty otacza rozwinięta sieć komunikacji autobusowej, dzięki której można sprawnie dojechać do ścisłego centrum Radomia oraz pozostałych jego dzielnic. Stąd również szybko można dojechać do dróg krajowych prowadzących do Warszawy, Krakowa i Łodzi.