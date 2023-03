Trwa budowa osiedla Idea na Wacynie w Radomiu. To największe nowe osiedle miasta. Zobacz zjawiskowe zdjęcia z drona

Osiedle Idea na Wacynie w Radomiu

Jak już pisaliśmy, Osiedle Idea na radomskim Wacynie to jeden z flagowych, wieloetapowych projektów Unidevelopment Spółka Akcyjna. Na terenie znajdującym się zaledwie 3 kilometry od centrum Radomia powstaje praktycznie nowa część miasta. Oprócz mieszkań, na terenie Idei powstanie między innymi centralny plac z dostępem do lokali usługowych. W planach jest również zagospodarowanie terenów rekreacyjnych otaczających tamtejsze zbiorniki wodne.

Projekt Idea nawiązuje do nowoczesnej koncepcji urbanistycznej miasta 15-minutowego, realizowanej obecnie między innymi z powodzeniem w Paryżu. Stawia ona w centrum uwagi zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Zgodnie z tą wizją wiele elementów niezbędnych w codziennym życiu, na przykład szkoły, sklepy, czy komunikacja miejska, powinno znajdować się w zasięgu 15-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania. Zachęca to do częstszego poruszania się pieszo, czy rowerem i ogranicza czas poświęcany na dojazdy.