Trwa budowa siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu. To jedna z najkosztowniejszych obecnie inwestycji. Zobaczcie zdjęcia

Trwa budowa siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu

Postanowiono jednak, że w Radomiu powstanie ważny obiekt dla całej spółki. 9 października 2017 roku spółka podpisała z władzami miasta umowę na 40 – letnią dzierżawę działki o powierzchni 3,2 hektara przypisanej wówczas do ulicy Anny Walentynowicz, a dziś do ulicy Andrzeja Stanikowskiego. Już wtedy postanowiono, że w nowej siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych oprócz części biurowo – administracyjnej, znajdzie się także część techniczna. W PSE w Radomiu pracowało wówczas około 170 osób. Po wybudowaniu nowej siedziby, spółka planowała zwiększyć zatrudnienie do minimum 200. Przewidywano jednak wówczas, że budowa obiektu będzie kosztowała tylko 15 milionów złotych. Prace przygotowawcze trwały dość długo. W ubiegłym roku ogłoszono przetarg. PSE odczuło jednak skutek inflacji oraz wojny na swoje inwestycje.