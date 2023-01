Trwa budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Józefowie w Radomiu. Są już schody ruchome, windy, trwają prace wykończeniowe

Trwa budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Józefowie w Radomiu. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe i instalatorskie

Szpitalny Oddział Ratunkowy na radomskim Józefowie to będzie nowoczesny i funkcjonalny budynek. Z wygodnym podjazdem dla karetek, dobrze wyposażonymi gabinetami, miejscem na poczekalnię, czy podziemnym parkingiem. Będą tam najnowsze rozwiązania techniczne, a nawet schody ruchome dla pacjentów i personelu. Budowa trwa już od 2021 roku. Prace konstrukcyjne już się zakończyły. Gotowy jest też łącznik do budynku głównego szpitala, wybito już też przejście. Budynki mają elewację, wewnątrz już uruchomiono centralne ogrzewanie .

Szpitalny Oddział Ratunkowy na Józefowie - prace wykończeniowe wewnątrz

W nowym oddziale pracuje wiele ekip równocześnie. Do tej pory między innymi zamontowano windy i schody ruchome. Na klatkach schodowych i tradycyjnych schodach są już położone kafelki. Pozostały ostatnie prace przy instalacji gazów medycznych, są już wentylacja i klimatyzacja. Zamontowane zostały drzwi do kabinetów, trwa ustawianie konstrukcji pod kolumny medyczne. Równocześnie trwa montaż sufitów podwieszanych. Ruszyły przygotowania do układania wykładzin na podłogach poszczególnych pomieszczeń.