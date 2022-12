Trwa modernizacja targowiska przy ulicy Śląskiej w Radomiu, są już nowe pawilony, niektóre rozpoczęły handel. Zobaczcie zdjęcia

Nowe pawilony handlowe przy Śląskiej w Radomiu

Targowisko przy Śląskiej jest doskonale znane radomianom. Od wielu lat kwietnie tu handel, a klienci zjeżdżają się tu na zakupy nie tylko z Ustronia i Glinic, ale i z centrum miasta, docierając na plac targowy, choćby pieszo przez teren dworca kolejowego.

- Zaczęliśmy inwestycje od stawiania nowych pawilonów, duża część z nich już działa, choć jeszcze nie wszystkie. Zaczął się więc handel, a klienci, właśnie teraz, przed świętami, mogą tu wygodnie robić zakupy – mówi Aneta Włodarczyk-Małecka, wiceprezes FPHU Feniks.

Jak dodaje pani prezes, cały plan modernizacji placu został zaplanowany z myślą o klientach, by mogli kupować w lepszych warunkach. Z kolei kupcy mają lepsze warunki do handlu. Być może pojawia się też nowi najemcy pawilonów, co ma rozszerzyć ofertę handlową targowiska.