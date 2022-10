Trwa ostatni w tym roku zlot foodtrucków w Radomiu. Dania kuchni z różnych zakątków świata. Zobaczcie zdjęcia

W Radomiu przy Centrum Handlowym Omni trwa ostatni w tym roku festiwal Food Trucków. Można spróbować przysmaków z różnych zakątków świata. Organizatorem jest Food Truck Festivals. Trzydniowa impreza kulinarna rozpoczęła się w piątek, 14 października, potrwa do niedzieli. W sobotę foodtrucki będą serwowały przysmaki w godzinach 12 – 21, w niedzielę od 12 do 19. Tym razem są amerykańskie burgery, meksykańskie Burrito i Quesadillas, hiszpańskie Churrosy, frytki belgijskie, ale też kuchnia tajska, pyszna lemoniada, zimne piwo i muzyka.



